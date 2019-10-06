Олександрія – Карпати: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 10-го туру УПЛ приймає Карпати. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія протягом останнього місяця демонструє прекрасну форму. В чотирьох турах УПЛ підопічні Олександра Шарана здобули три перемоги та нічию із загальним рахунком 5:1, а також відібрали очки у Гента в Лізі Європи та дуже гідно зіграли проти Вольфсбурга на Фольксваген Арені. Помітно, що команду виводили на пік форми саме на осінній період, хоча після виїзду в Німеччину "жовто-чорні" не змогли переграти Колос – можливо, і Карпатам пощастить? Втім, тоді олександрійці ще й літали по різних країнах, а зараз вони вдома.

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Підопічним Романа Санжара протягом останніх тижнів було несолодко. Спочатку вони доволі заслужено програли СК Дніпро-1 на виїзді, потім вилетіли з Кубка від Інгульця й пережили неприємну розмову з фанатами, за що на вихідних віддячили їм домашньою поразкою від Колоса – також вельми справедливою. На цьому біди не завершились, адже кілька днів тому з'явилася інформація про швидке падіння коефіцієнтів на перемогу Олександрії до 1,22 і навіть на 1,12, в той час як на Карпати стояв кф 16,0. Клуб виступив з офіційною заявою про відсутність зв'язку з аномальним рухом ставок і закликав до розслідування. Неприємна історія.

Статистика протистояння

Всього: 17 матчів, 7 перемог Олександрії, 8 нічиїх, 2 перемоги Карпат, різниця м’ячів 25-16.

У Прем’єр-лізі: 16 матчів (+6, =8, -2, 24-15)

Олександрія – Карпати: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Нині фахівці з компанії Marathon Bet дають на перемогу Карпат "всього" 6,30, в той час як коефіцієнт на звитягу Олександрії становить 1,51. Нічию букмекери оцінили "кефом" 4,20, а найпопулярнішим рахунком вони вважають 1:0 на користь "жовто-чорних" – на нього поставили коефіцієнт 4,85.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Банада (Олександрія)

Травмовані: Грицук – Кучер

Під питанням: Лучкевич – Бусько, Гуцуляк

Попередній матч. 21.10.2018. 12-й тур чемпіонату України-2018/2019

Олександрія – Карпати – 2:1

Голи: 1:0 – Д. Шастал (11), 2:0 – К. Ковалець (41), 2:1 – О. Гуцуляк (54)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Карпати

Карпати: Підківка – Вакуленко, Ковтун, Халль, Дубінчак – Назарина, Кльоц – Дженнінгс, Войковіц, Ді Франко – Понде

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін, Довгий – Шастал, Ковалець, Третьяков – Безбородько

"Родзинки" матчу:

– Олександрія в УПЛ з 20 серпня 2017 року не програє Карпатам 6 матчів поспіль (4 перемоги та 2 нічиї).

– Переможний серіал Олександрії в матчах з Карпатами триває 3 гри.

– Безнічийна домашня клубна рекордна серія Олександрії розпочалася 3 квітня цього року й триває в УПЛ вже 10 матчів (4 перемоги та 6 поразок).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Навіть без букмекерів зрозуміло, що нинішні Олександрія та Карпати знаходяться у різних світах. Звісно, львів'яни будуть вмотивовані та, можливо, навіть заб'ють гол, але виграти цей матч буде дуже складно. Нічия можлива тільки в разі шаленої втоми господарів, однак найбільш вірогідним результатом здається перемога останніх. "Жовто-чорні" зараз просто сильніші.

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