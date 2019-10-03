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Кубок Украины: Динамо и Шахтер сыграют между собой – результаты жеребьевки 1/8 финала

13:13 179 Читати українською
Кубок Украины: Динамо и Шахтер сыграют между собой – результаты жеребьевки 1/8 финала
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала 3 октября 2019

В Доме футбола 3 октября состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

В борьбу за Кубок Украины 2019/20 вступают гранды – Динамо и Шахтер. Они и еще 14 команд узнали соперников в 1/8 финала турнира.

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Динамо и Шахтер сыграют между собой уже в 1/8 финала. Матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

В церемонии жеребьевки приняли участие легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук. Базовая дата поединков этой стадии – 30 октября.

Кубок Украины 2019/20: результаты жеребьевки 1/8 финала:

Колос – Ворскла

Минай – Львов

Николаев – Десна

Альянс – Горняк-Спорт

Динамо – Шахтер

Ингулец – СК Днепр-1

Мариуполь – Олимпик

Александрия – Заря.

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