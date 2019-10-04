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Карпаты намекают на договорной матч – львовский клуб опубликовал скандальное заявление

15:50 106 Читати українською
Карпаты намекают на договорной матч – львовский клуб опубликовал скандальное заявление
Ростислав Ящишин / ФК Карпаты

Львовские Карпаты требуют начать расследование в отношении движения букмекерских котировок на матч 10 тура УПЛ Александрия – Карпаты.

На официальном сайте "зелено-белых" появилось заявление по поводу возможного коррупционного воздействия на матч чемпионата Украины. Как указано в опубликованном заявлении исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишина, клуб глубоко обеспокоен информацией, обнародованной накануне футбольными журналистами по движению букмекерских котировок на матч 10-го УПЛ Александрия – Карпаты, что может свидетельствовать о признаках потенциального договорного матча.

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Напомним, накануне Карпаты вылетели из Кубка Украины, уступив першолиговому Ингульцу.

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Карпаты Карпаты Александрия Александрия Ростислав Ящишин
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