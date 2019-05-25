Олейник отметился шикарным голом со штрафного за Сейнайоки

Денис Олейник продолжает радовать эффектными голами в чемпионате Финляндии.

Чемпионат Финляндии, 10-й тур

Рованиеми – Сейнайоки – 1: 1

Голы: Муйнонен, 63 – Олейник, 45+1

На этот раз форвард забил в ворота Рованиеми.

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Игрок вывел свою команду вперед в дополнительное к первому тайму время. Олейнику удался великолепный удар со штрафного. До ворот было около 27-28 метров, но нападающий пробил очень точно и достаточно сильно, чтобы голкипер не смог дотянуться до мяча.

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Впрочем, Сейнайоки не смог удержать преимущество и удовлетворился лишь одним очком.

Гол Олейника на 1:20: