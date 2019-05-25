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Яковенко забил гол и победил Довбика в датском дерби украинцев

25 мая 20:39 47 Читати українською
Яковенко забил гол и победил Довбика в датском дерби украинцев
Юрий Яковенко / FCE

В матче чемпионата Дании между Митьюлландом и Эсбьергом произошло противостояние Артема Довбика и Юрия Яковенко.

Чемпионат Дании, Суперлига, 36-й тур

Митьюлланд – Эсбьерг – 1:2

Голы: Эвандер, 35 - Яковенко, 7, Тигадуини, 24

Яковенко вышел в основе и уже на седьмой минуте вывел свою команду вперед. В середине первого тайма Тигадуини удвоил преимущество Эсбьерга. Центрфорвард хозяев Эвандер смог отквитать один мяч, но большего Митьюлланд не осилил – во второй половине команды не порадовали зрителей голами.

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Непосредственного столкновения украинцев на поле так и не произошло. Яковенко заменили на 75-ой минуте, а Довбик вышел несколько позже. Итог – победа команды Юрия со счетом 2:1.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Юрий Яковенко Юрий Яковенко Артем Довбик Артем Довбик
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