Рыбалка дублем помог Сивасспору в суперматче переиграть действующего чемпиона Турции и стал лучшим игроком поединка

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка отметился дублем в матче последнего тура чемпионата Турции против Галатасарая. Украинец был признан лучшим игроком поединка.

Турция. Суперлига, 34 тур

Сивасспор – Галатасарай – 4:3

Голы: Рыбалка, 43, 77, Арслан, 45+1, Коне, 80 – Линнес, 2, Челик, 34, 82

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Сивасспор в рамках последнего тура Суперлиги принимал Галатасарай, который туром ранее оформил чемпионство. Украинец Сергей Рыбалка вышел с первых минут и сократил отставание в конце тайма.

Во втором тайме счет долгое время держался 2:2, пока Рыбалка не вывел свою команду вперед.

Коне сделал преимущество уверенным, но Челик также смог оформить дубль. В итоге Сивасспор одержал победу со счетом 4:3.

Команда Сергея Рыбалки финишировала на 11 позиции в чемпионате Турции, набрав 41 очко.

SofaScore оценил украинца в 8,6. Это самый высокий балл среди всех игроков поединка.