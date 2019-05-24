Рыбалка дублем помог Сивасспору в суперматче переиграть действующего чемпиона Турции и стал лучшим игроком поединка

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка отметился дублем в матче последнего тура чемпионата Турции против Галатасарая. Украинец был признан лучшим игроком поединка.
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор – Галатасарай – 4:3
Голы: Рыбалка, 43, 77, Арслан, 45+1, Коне, 80 – Линнес, 2, Челик, 34, 82
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Сивасспор в рамках последнего тура Суперлиги принимал Галатасарай, который туром ранее оформил чемпионство. Украинец Сергей Рыбалка вышел с первых минут и сократил отставание в конце тайма.
Во втором тайме счет долгое время держался 2:2, пока Рыбалка не вывел свою команду вперед.
Коне сделал преимущество уверенным, но Челик также смог оформить дубль. В итоге Сивасспор одержал победу со счетом 4:3.
Команда Сергея Рыбалки финишировала на 11 позиции в чемпионате Турции, набрав 41 очко.
SofaScore оценил украинца в 8,6. Это самый высокий балл среди всех игроков поединка.