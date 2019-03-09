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Окслейд-Чемберлен впервые за почти год вышел на поле и травмировался через 40 минут

10:56 93 Читати українською
Окслейд-Чемберлен впервые за почти год вышел на поле и травмировался через 40 минут
Алекс Окслейд-Чемберлен / фото из соцсетей

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму в матче резервной команды мерсисайдцев. Этот поединок стал первым для англичанина после тяжелой травмы.

25-летний хавбек вышел в основном составе резерва Ливерпуля в матче против Дерби Каунти U-23, но доиграть поединок не сумел, сообщает официальный сайт "красных".

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Окслейд-Чемберлен провел на поле 40 минут, а затем был заменен из-за повреждения. К счастью, эта травма не является рецидивом после тяжелого повреждения колена, из-за которого он не играл с весны прошлого года. По сообщениям британской прессы, полузащитник лишь потянул заднюю поверхность бедра.

Напомним, что ранее Ливерпуль включил Окслейд-Чемберлена в заявку на плей-офф Лиги чемпионов. Летом 2017 года мерсисайдцы отдали за него 35 млн фунтов.

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Теги
Англия Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль
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