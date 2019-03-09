Окслейд-Чемберлен вперше за майже рік вийшов на поле й травмувався через 40 хвилин

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зазнав ушкодження в матчі за резерв мерсисайдців. Цей поєдинок став першим для англійця після важкої травми.

25-річний хавбек вийшов в основному складі резерву Ліверпуля в матчі проти Дербі Каунті U-23, але дограти поєдинок не зумів, повідомляє офіційний сайт "червоних".

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Окслейд-Чемберлен провів на полі 40 хвилин, а потім був замінений через ушкодження. На щастя, ця травма не є рецидивом після важкого ушкодження коліна, через яке не грав із весни минулого року. За повідомленнями британської преси, півзахисник лише потягнув задню поверхню стегна.

Нагадаємо, що раніше Ліверпуль включив Окслейда-Чемберлена в заявку на плей-офф Ліги чемпіонів. Влітку 2017 року мерсисайдці віддали за нього 35 млн фунтів.

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