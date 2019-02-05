Ливерпуль включил Окслейд-Чемберлена в заявку на плей-офф Лиги чемпионов – он не играл с прошлой весны

Окслейд-Чемберлен может вернуться на поле уже в феврале / AP

Алекс Окслейд-Чемберлен попал в список игроков английского Ливерпуля, заявленных на плей-офф Лиги чемпионов. Очевидно, хавбек набирает форму после тяжелой травмы колена, из-за которой пропустил более полугода.

Английский полузащитник не был включен в групповой этап Лиги чемпионов после разрыва связок правого колена в первом матче 1/2 финала против Ромы в прошлом сезоне. Были опасасения, что он пропустит всю кампанию 2018/19.

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Но наставник "красных" Юрген Клопп намекнул в декабре, что он может вернуться уже в феврале, и Окслейд-Чемберлен активизировал свое восстановление на Ближнем Востоке в прошлом месяце.



Напомним, что Ливерпуль – финалист Лиги чемпионов прошлого года – встретится с Баварией в двухматчевом противостоянии. Первая игра состоится в Энфилде 19 февраля.

Заявка Ливерпуля на плей-офф Лиги чемпионов 2018/19:

Вратари: Алиссон Бекер, Симон Миньоле, Куивин Келлехер, Камил Грабара.



Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Альберто Морено, Энди Робертсон, Джоэл Матип, Ки-Яна Хойвер, Фабіньо, Натаниэль Філліпс, Джо Гомес, Джордж Джонстон, Трент Александр-Арнольд.



Полузащитники: Джорджинио Вейнальдум, Наби Кейта, Джердан Шакири, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Кёртис Джонс, Рафаэль Камачо, Педро Чиривелья.

Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохаммед Салах, Дивок Ориджі, Даниэль Старридж, Райан Брюстер, Конор Мастерсон.