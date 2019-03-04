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Окслейд-Чемберлен сыграет за дубль Ливерпуля – хавбек отсутствовал почти год

19:42 39 Читати українською
Окслейд-Чемберлен сыграет за дубль Ливерпуля – хавбек отсутствовал почти год
Алекс Окслейд-Чемберлен / Фото ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен готов вернуться на поле.

В пятницу, 8 марта, Алекс Окслейд-Чемберлен снова появится на поле, сообщает Liverpool Echo.

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Хавбек сыграет за молодежную команду Ливерпуля против сверстников из Дерби Каунти.

Напомним, 25-летний англичанин оставался вне игры с апреля 2018-го из-за разрыва крестообразных связок в полуфинале Лиги чемпионов против Ромы.

После 29-ти туров чемпионата Англии Ливерпуль находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Манчестер Сити на одно очко.

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Теги
Англия Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль
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