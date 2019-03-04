Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду

"Футбол 24" розставляє головні акценти насиченого вікенду, протягом якого чемпіонські перегони в Іспанії та Італії фактично завершилися, а в Англії та Німеччині – змінився фаворит першості.

Англія: Зінченко – лідер АПЛ, непереможний Сульшер

Ліверпуль віддав перше місце англійського чемпіонату, розписавши 4-ту нічию за 6 турів. Мерсисайдське дербі на Гудісон Парк знову завершилося нулями на табло – Евертон дав сусідам хороший бій. Салах і компанія мають проблеми з реалізацією моментів. В трьох матчах з останніх чотирьох Ліверпуль йде з поля без забитих м'ячів – машина Клоппа дає збої, але й суперники не з найлегших. Евертон цілком міг набрати в неділю всі 3 очки, якби не солідний ван Дейк в обороні.

На вершині турнірної таблиці АПЛ з одним очком переваги розмістився Манчестер Сіті. Виїзд до Борнмута не був простим, попри космічну статистичну перевагу – 82% на 18% володіння, 23 на 0 за ударами. І все ж "містяни" привезли 4-ту поспіль суху перемогу та важливі 3 пункти. Олександр Зінченко однозначно може записати звітний вікенд собі в актив: черговий вихід в основі, статус найкращого гравця матчу та захоплення Гвардіоли. Українець близький до того, щоб стати футболістом місяця в Манчестер Сіті.

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Тоттенхем остаточно повернувся від переслідування лідерів до відстоювання третьої сходинки. В дербі Північного Лондона суддя допоміг "шпорам" вигризти в Арсенала нічию – все могло завершитися 3-ю поразкою за 7 днів. Кейн став найкращим бомбардиром в історії протистояння, але результати його команди пішли на спад. Після 29 турів у Тоттенхема лише 4 очки переваги над п'ятим місцем, яке не дає путівки в Лігу чемпіонів.

Манчестер Юнайтед тим часом застрибнув у топ-4, здолавши в божевільному матчі Саутгемптон. Сульшер досі непереможний з "дияволами" в АПЛ – за 12 турів норвежець втратив тільки 4 залікові бали. А тепер знову реанімував Лукаку – Ромелу оформив другий дубль за тиждень.

Аутсайдером у боротьбі за зону Ліги чемпіонів виступає Челсі. Справа не в 6 місці та 2 пунктах відставання від чільної четвірки, а в самій команді. Суперник Динамо ледь не втратив очки у дербі зі слабким Фулхемом, який має найгіршу оборону в топ-лігах. Здавалось би, що у віце-чемпіона України не настільки примарні шанси в 1/8 фіналу Ліги Європи, однак остання чверть матчу з Десною та травма Франа Соля говорять на користь Мауріціо Саррі та його кризового колективу.

Іспанія: мадридська корона залишилася в Барселони

Реал програв два домашні Класіко протягом 3 днів. І якщо в Кубку Іспанії, попри розгром, в грі підопічних Сантьяго Соларі було чимало позитиву, то матч Прімери вкотре показав всі їхні слабкості та нездатність боротися з Барселоною ні в очних поєдинках, ні на дистанції. 12 пунктів розриву між грандами в турнірній таблиці Ла Ліги – Реал мусить забути про чемпіонство та спробувати здивувати всіх новим успіхом у ЛЧ. Каталонці, до слова, вперше за 88 років обійшли суперника за кількістю перемог в Класіко під акомпанемент війни Мессі та Рамоса.

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Завадити Барселоні оформити титул в теорії може Атлетіко – Дієго Сімеоне зберіг 7-очкове відставання від "блаугранас". Перемогу над Реал Сосьєдадом приніс дубль Морати, Альваро відсвяткував ювілей лігових голів – 100. Гра з Барселоною через місяць. Сподіваємося, до того часу Атлетіко не дозволить інтризі в Прімері остаточно вмерти.

Продовжує дивувати Хетафе – поточне 4 місце. Це фантастика: не тільки через те, що звичайний вболівальник не назве й 5 футболістів основи цієї команди, а й через статистичні показники. Хетафе – найгірша команда Ла Ліги за відсотком володіння (42.2%) та точністю передач (64.3%). Цього вікенду підопічні Хосе Бордаласа на виїзді переграли свою абсолютну протилежність – Бетіс. Переможний гол організували 36-річний Хорхе Моліна та 30-річний Хайме Мата. Останній став єдиним гравцем в історії Хетафе, який відзначився в 4 турах Прімери поспіль.

Севілья віддаляється від топ-4. Вояж в гості до аутсайдера Уески приніс 4-ту поразку за останні 5 турів. Ну а Валенсія при всіх своїх проблемах з атакою майже наздогнала Севілью в таблиці – "кажанам" вдалося обіграти Атлетік.

Італія: скандальний тріумф Ювентуса, провал Роми

"Стара синьора" обіграла в гостях найближчого переслідувача та збільшила відрив на чолі Серії А до 12 очок. Ювентус наближається до того, щоб пройти чемпіонат без поразок. Все б нічого, але до перемоги на Сан-Паоло є питання. Точніше, до арбітра Джалуки Роккі. Зокрема, вилучення голкіпера Наполі на 25-й хвилині досить суперечливе – схоже, що він не торкався Роналду взагалі (хоча на італійському ТБ запевнили, що навіть без контакту там червона картка). В Італії суддів критикують за надмірне використання VAR, однак в матчі лідерів рефері явно мав частіше звертатися до технології.

7️⃣ straight league titles

1️⃣6️⃣ points clear this season



Will someone other than Juventus ever win Serie A again? pic.twitter.com/CwkKIGQFzk — Goal (@goal) 3. März 2019

Рома зганьбилася в столичному протистоянні з Лаціо. "Орли" вдруге в історії виграли римське дербі з різницею в 3 голи та скоротили відставання від принципового суперника в турнірній таблиці до 3 очок. "Вовки", у свою чергу, не скористалися подарунком Інтера та залишилися за межами зони Ліги чемпіонів. Крісла під Мончі та Ді Франческо неабияк хитаються.

А от Мілан використав поразку сусідів на повну – здолав Сассуоло та вийшов на третє місце Серії А. Востаннє "россонері" займали таку позицію в другій частині чемпіонату ще в сезоні 2012/13. Якщо не рахувати Суперкубок Італії, в інших турнірах Мілан не програє після Нового року.

Німеччина: Баварія наздогнала Борусію Д – боротьба за титул починається з нуля

Дортмундська Борусія втратила очки вчетверте за 5 турів – другої поразки в чемпіонаті Люсьєну Фавру завдав Аугсбург. Повернення після травми Ройса не стало панацеєю. Ідеї, які восени приносили результат, працюють не так ефективно – винні не лише голкіпери суперників, а й слабка реалізація. За 12 турів до фінішу тільки краща різниця забитих/пропущених втримує Борусію на першому місці Бундесліги.

Five weeks until Der Klassiker pic.twitter.com/B01LhrKZRb — B/R Football (@brfootball) 2. März 2019

Баварія при всіх своїх проблемах знищила на виїзді Борусію М і зрівнялася з BVB за очками. Лєвандовскі оформив дубль і став найкращим гравцем туру, але він мусив забивати навіть більше. "Жеребці" відверто не мали оборони в цьому матчі – 14 ударів у площину воріт Зоммера. Гладбах поступово викочується з верхньої четвірки – чого ж можна очікувати після 3 домашніх розгромів із загальним рахунком 1:11.

Євгена Коноплянку тренерський штаб Шальке проігнорував у грі з Фортуною. Українець просидів увесь матч в запасі та повинен радіти, що не став частиною ганьби. 0:4 на Фельтінс-Арені від такого суперника розлютили місцевих фанів: вони відмовилися підтримувати команду після двох пропущених голів, скандували "нам це набридло", після фінального свистка відібрали в капітана команди пов'язку, а головного тренера "послали". Новий керівник спортивного відділу Йохен Шнайдер поки що не звільнив Доменіко Тедеско, але 1 очко в останніх 5 турах і лише 4 бали переваги над критичним 16-м місцем навряд чи залишають йому варіанти.

Франція: Балотеллі феєрить в Марселі, Мбаппе – в ПСЖ

Дубль Мбаппе забезпечив ПСЖ перемогу над Каном. Голи для Кіліана вийшли дуже легкими, але це не применшує його заслуг. Найкращий молодий футболіст сучасності поступається лише Мессі за кількістю забитих м'ячів у топ-5 лігах – 24 у француза проти 25 в аргентинця.

У поєдинку двох найтитулованіших клубів Ліги 1 центральною фігурою став Балотеллі – ефектний гол після кутового та сторі в Instagram безпосередньо під час матчу. У Маріо знову є настрій, тому невдалі півроку в Ніцці вже далеко позаду. За 6 матчів у Марселі форвард забив 4 голи – чудова результативність. Питання тільки в тому, доки в нього буде бажання грати.