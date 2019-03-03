toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ - ЧЕЛСИ

Болбой Эвертона поиздевался над Клоппом после матча с Ливерпулем

23:09 50 Читати українською
Болбой Эвертона поиздевался над Клоппом после матча с Ливерпулем
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Забавный эпизод случился после финального свитка в матче 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Эвертоном.

 

После нулевой ничьей между командами, из-за которой Ливерпуль потерял первое место в чемпионате, мальчик саркастически аплодировал Клоппу, который в этот момент шел с поля.

Ливерпуль не смог обыграть Эвертон и оставил Манчестер Сити на вершине АПЛ

Тренер заметил болбоя и подошел к нему поговорить. Они обменялись репликами, что вызвало у Клоппа смех.

Теги
Видеоновости футбольные курьёзы Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Эвертон - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
12
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук