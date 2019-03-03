Болбой Эвертона поиздевался над Клоппом после матча с Ливерпулем

Забавный эпизод случился после финального свитка в матче 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Эвертоном.

После нулевой ничьей между командами, из-за которой Ливерпуль потерял первое место в чемпионате, мальчик саркастически аплодировал Клоппу, который в этот момент шел с поля.

Ливерпуль не смог обыграть Эвертон и оставил Манчестер Сити на вершине АПЛ

Тренер заметил болбоя и подошел к нему поговорить. Они обменялись репликами, что вызвало у Клоппа смех.