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Окслейд-Чемберлен зіграє за дубль Ліверпуля – хавбек був відсутній майже рік

19:41 328 Читать на русском
Окслейд-Чемберлен зіграє за дубль Ліверпуля – хавбек був відсутній майже рік
Алекс Окслейд-Чемберлен / Фото ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля і збірної Англії Алекс Окслейд-Чемберлен готовий повернутись на поле.

В п'ятницю, 8 березня, Алекс Окслейд-Чемберлен знову з'явиться на полі, повідомляє Liverpool Echo.

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Хавбек зіграє за молодіжну команду Ліверпуля проти однолітків із Дербі Каунті.

Нагадаємо, 25-річний англієць залишався поза грою з квітня 2018-го через розрив хрестоподібних зв'язок у півфіналі Ліги чемпіонів проти Роми.

Після 29-ти турів чемпіонату Англії Ліверпуль знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.

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Теги
Англія Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль
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