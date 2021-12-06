Родственники и друзья аргентинской звезды имеют претензии к работе главного тренера парижан, утверждает L'Equipe .

Фейл Наваса и очередная осечка команды Почеттино в видеообзоре матча Ланс – ПСЖ

На Лео в последнее время выливается немало критики из-за неприметной игры. Его окружение это связывает с Почеттино, до сих пор окончательно не определившимся с функциями Месси на поле. Также у близких футболиста есть сомнения в выборе тактики Маурисио и слишком сложных планов на игру.

Заметим, что Лионель Месси не может полностью раскрыться в ПСЖ, как это было в Барсе. 34-летний обладатель "ЗМ-2021" провел за парижан 13 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.