ПСЖ вырвал ничью с Лансом (1:1) в 17 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Лучшие случаи забить до перерыва имели Месси и Ди Мария – Лионель попал в штангу, а Анхель не сумел расстрелять кипера в упор. Ланс ответил двумя острыми ударами, а во втором тайме забил.

ПСЖ спас ничью в матче с Лансом, Марсель уступил Бресту, Лилль обыграл Труа

Это Фофана решился на удар метров с 26, который Навас не сумел парировать. Потом команды начали играть на встречных курсах. ПСЖ на 90+1 минуте все-таки дожал – Мбаппе подал, Вейналдум головой замкнул.