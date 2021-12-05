ПСЖ спас ничью в матче с Лансом, Марсель уступил Бресту, Лилль обыграл Труа
Состоялись поединки 17-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Лига 1, 17-й тур
Марсель – Брест – 1:2
Голы: Жерсон, 29 – Февр, 53, Онора, 70
Лилль – Труа – 2:1
Голы: Дэвид, 48, Жирудон, 85 (аг.) – Дингом, 6
Ланс – ПСЖ – 1:1
Голы: Фофана, 62 – Вейналдум, 90+1
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Марсель был фаворитом встречи с Брестом и открыл счет в матче, но гости переломили ход игры. После тотальной доминации хозяев в первом тайме они отдали инициативу после перерыва. Брест воспользовался таким подарком и пристыдил команду Сампаоли двумя голами. Марсель остается вторым, Брест поднялся на 6-е место.
Действующий чемпион Франции Лилль перед собственными болельщиками на классе одолел Труа, совершив камбэк. Победа позволила "догам" забрать себе 7-е место, Труа – 15-е.
Скромный Ланс принимал самый звездный клуб мира и сотворил сенсацию. При определенном преимуществе в первом тайме хозяевам удалось открыть счет после перерыва. Почеттино для спасения ситуации выпустил Мбаппе и Вейналдума, и последний сравнял счет перед финальным свистком. Несмотря на потерю очков ПСЖ продолжает лидировать в таблице, Ланс – 5-й.
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