Лига 1, 17-й тур

Марсель – Брест – 1:2

Голы: Жерсон, 29 – Февр, 53, Онора, 70

Лилль – Труа – 2:1

Голы: Дэвид, 48, Жирудон, 85 (аг.) – Дингом, 6

Ланс – ПСЖ – 1:1

Голы: Фофана, 62 – Вейналдум, 90+1

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Марсель был фаворитом встречи с Брестом и открыл счет в матче, но гости переломили ход игры. После тотальной доминации хозяев в первом тайме они отдали инициативу после перерыва. Брест воспользовался таким подарком и пристыдил команду Сампаоли двумя голами. Марсель остается вторым, Брест поднялся на 6-е место.

Действующий чемпион Франции Лилль перед собственными болельщиками на классе одолел Труа, совершив камбэк. Победа позволила "догам" забрать себе 7-е место, Труа – 15-е.

Скромный Ланс принимал самый звездный клуб мира и сотворил сенсацию. При определенном преимуществе в первом тайме хозяевам удалось открыть счет после перерыва. Почеттино для спасения ситуации выпустил Мбаппе и Вейналдума, и последний сравнял счет перед финальным свистком. Несмотря на потерю очков ПСЖ продолжает лидировать в таблице, Ланс – 5-й.

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