Оточення Мессі має серйозні претензії до Почеттіно, – L'Equipe
Відносини Ліонеля Мессі з Маурісіо Почеттіно можуть погіршитись через найближче оточення форварда.
Родичі і друзі аргентинської зірки мають претензії до роботи головного тренера парижан, стверджує L'Equipe.
Фейл Наваса і чергова осічка команди Почеттіно у відеоогляді матчу Ланс – ПСЖ
На Лео останнім часом виливається чимало критики через непримітну гру. Його оточення це пов'язує з Почеттіно, який досі остаточно не визначився з функціями Мессі на полі. Також у близьких футболіста є сумніви щодо вибору тактики Маурісіо і занадто складних планів на гру.
Зауважимо, Ліонель Мессі не може повністю розкритись у ПСЖ, як це було у Барсі. 34-річний володар "ЗМ-2021" провів за парижан 13 матчів, у яких відзначився чотирма голами й трьома асистами.
ПСЖ врятував нічию у матчі з Лансом, Марсель поступився Бресту, Лілль обіграв Труа