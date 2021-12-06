Родичі і друзі аргентинської зірки мають претензії до роботи головного тренера парижан, стверджує L'Equipe.

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На Лео останнім часом виливається чимало критики через непримітну гру. Його оточення це пов'язує з Почеттіно, який досі остаточно не визначився з функціями Мессі на полі. Також у близьких футболіста є сумніви щодо вибору тактики Маурісіо і занадто складних планів на гру.

Зауважимо, Ліонель Мессі не може повністю розкритись у ПСЖ, як це було у Барсі. 34-річний володар "ЗМ-2021" провів за парижан 13 матчів, у яких відзначився чотирма голами й трьома асистами.

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