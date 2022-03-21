Окупанти розстріляли співзасновника фан-клубу Манчестер Юнайтед в Києві – також постраждали дружина і дочка
Активний уболівальник Манчестер Юнайтед загинув від куль російських агресорів.
Російські терористи розстріляли автомобіль Олександра Кукіна. Чоловік, який виявився уболівальником Манчестер Юнайтед, не вижив, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.
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Також у авто перебували дружина та дочка Олександра. Наразі вони перебувають у лікарні, де вже були прооперовані. Манчестер Юнайтед розглядає кілька способів, щоб надати допомогу сім'ї свого уболівальника.
Варто зауважити, що Олександр Кукін був активним уболівальником "червоних дияволів". Він стояв біля витоків створення фан-клубу Kyiv Reds, який у цьому році відсвяткує своє 20-ліття.
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