Російські терористи розстріляли автомобіль Олександра Кукіна. Чоловік, який виявився уболівальником Манчестер Юнайтед, не вижив, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українці, яка висвітлює роботу лікарів у Харкові

Також у авто перебували дружина та дочка Олександра. Наразі вони перебувають у лікарні, де вже були прооперовані. Манчестер Юнайтед розглядає кілька способів, щоб надати допомогу сім'ї свого уболівальника.

Варто зауважити, що Олександр Кукін був активним уболівальником "червоних дияволів". Він стояв біля витоків створення фан-клубу Kyiv Reds, який у цьому році відсвяткує своє 20-ліття.

Росія напала на Україну: втеча Суркісів з мільйонами, російський воротар, вихований в Італії, воює за нас (LIVE)