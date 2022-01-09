На 43-й минуте поединка Реал – Валенсия Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после падения Каземиро в борьбе с Альдерете. Алехандро Эрнандес Эрнандес указал на точку, чем разозлил команду гостей.

Реал – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Ограбления в Мадриде начинают повторяться", – написали левантийцы в Twitter во время перерыва, прикрепив хэштег матча и название известного сериала "Бумажный дом", в котором тоже была серия ограблений.

Это не осталось без внимания Жерара Пике, славящегося своими высказываниями в соцсетях. "Не говорите об этом так громко, потому что на вас наложат санкции", – отреагировал капитан Барселоны.

Эта победа позволила "сливочным" оторваться от Севильи на 8 очков, но у андалусийцев еще есть две игры в запасе.

Реал Мадрид разгромил Валенсию благодаря дублям Винисиуса и Бензема