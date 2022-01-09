"Ограбления начинают повторяться": Валенсия возмущена пенальти в матче с Реалом – Пике не остался в стороне
"Летучие мыши" недовольны назначением 11-метрового в конце первого тайма в поединке 20-го тура Ла Лиги.
На 43-й минуте поединка Реал – Валенсия Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после падения Каземиро в борьбе с Альдерете. Алехандро Эрнандес Эрнандес указал на точку, чем разозлил команду гостей.
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"Ограбления в Мадриде начинают повторяться", – написали левантийцы в Twitter во время перерыва, прикрепив хэштег матча и название известного сериала "Бумажный дом", в котором тоже была серия ограблений.
Это не осталось без внимания Жерара Пике, славящегося своими высказываниями в соцсетях. "Не говорите об этом так громко, потому что на вас наложат санкции", – отреагировал капитан Барселоны.
Эта победа позволила "сливочным" оторваться от Севильи на 8 очков, но у андалусийцев еще есть две игры в запасе.
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