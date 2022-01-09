В конце первого тайма лидер Реала Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти.

Реал Мадрид разгромил Валенсию благодаря дублям Винисиуса и Бензема

После перерыва Винсисс двумя быстрыми голами снял все вопросы о победителе встречи. Валенсия сумела отквитать один мяч тоже благодаря пенальти, но последнее слово было за Бензема, который оформил дубль.

Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, Валенсия – 9-я.

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