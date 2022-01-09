Реал – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча
06:00 - Читати українською
Реал принимал Валенсию в рамках 20 тура Ла Лиги. Смотрите обзор матча на Футбол 24.
завершено
43’ Карим Бензема
52’ Жуниор Винисиус
61’ Жуниор Винисиус
88’ Карим Бензема
Гонсалу Гедеш 76’
43’ Карим Бензема
52’ Жуниор Винисиус
61’ Жуниор Винисиус
76’ Гонсалу Гедеш
88’ Карим Бензема
В конце первого тайма лидер Реала Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти.
Реал Мадрид разгромил Валенсию благодаря дублям Винисиуса и Бензема
После перерыва Винсисс двумя быстрыми голами снял все вопросы о победителе встречи. Валенсия сумела отквитать один мяч тоже благодаря пенальти, но последнее слово было за Бензема, который оформил дубль.
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