Реал после неожиданного поражения от Хетафе в предыдущем туре Ла Лиги подпустил Севилью на дистанцию ​​в 5 очков. Ситуация не выглядела критической, ведь у мадридцев оставался матч в запасе, а от третьей команды в таблице их отделяли 13 баллов – впрочем, Карло Анчелотти был разгневан. Невнятная победа над Алькояно в Кубке не могла стать компенсацией для прихотливых фанатов "бланкос", а вот домашний триумф над Валенсией успокоил бы "королевскую" публику.

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Первый тайм оказался таким же, как и большинство матчей Реала в текущем сезоне. "Сливочные" позволяли сопернику играть против себя на равных, а моментов у чужих ворот возникало мало – впрочем, почти все они были очень острыми. Уже на 6-й минуте отличиться мог Милитао, который головой замкнул навес Крооса со стандарта. Силессен парировал!

После этого команды разменялись несколькими атаками с ударами, которые обязаны были брать голкиперы (они и брали). Лучший из подобных эпизодов имел Гедеш, на 16-й минуте пробивший с дистанции под дальнюю штангу (Куртуа спокойно поймал мяч). В актив Реала можно занести подачу Менди в центр штрафной на голову Винисиуса – Жуниор направил мяч в угол ворот, но не попал (впрочем, Силессен всё контролировал).

В последней трети первого тайма стало заметно, что у Валенсии исчезла контригра. Мадридцы всё активнее лезли вперёд. В частности, на 32-й минуте Асенсио ворвался на правый край штрафной и нанёс мощный удар (Силессен вытащил), а на 34-й Каземиро с линии вратарской замкнул навес Васкеса – над воротами! Ещё через две минуты Бензема пробил с окрестностей штрафной мимо дальней девятки, а на 40-й Модрич метров с 17-ти выстрелил в перекладину!

Гол Реала назревал. На 42-й минуте активность "сливочных" вылилась в пенальти за фол Альдерете против Каземиро. Решение было крайне неоднозначным, но арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес даже не попытался воспользоваться услугами VAR. Бензема подошел к "точке" и мощным ударом в левую девятку вывел "бланкос" вперёд – 1:0! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв.

Валенсия в текущем сезоне не "плывёт" после пропущенных голов, но начало второго тайма "летучие мыши" провалили капитально. Всего через 6 минут после возобновления матча они "проглотили" второй мяч: Винисиус сместился в штрафную, обыгрался с Бензема в "стеночку" и пробросил мяч мимо Альдерете и Диакаби – после этого осталось только пробить мимо Силессена. Жуниор не промахнулся, а на 61-й минуте он ещё и оформил дубль вследствие вбегания Асенсио на правый край штрафной с мощным ударом. Силессен парировал, но Винисиус тут же сыграл на добивании. 3:0.

Валенсия, однако, не сдалась. Уже на 63-й минуте Васс выиграл подбор перед штрафной и сильно выстрелил под перекладину – Куртуа в головокружительном прыжке спас Реал! После навеса с углового Васс снова бил с линии полукруга, но на этот раз мяч пролетел над каркасом ворот! Пепе Бордалас тем временем освежил атаку Черышевым, Андре Маркосом и Куиндреди. Карло Анчелотти ответил своими заменами, бросив в бой Камавингу и Себальоса (Мадрич и Каземиро отправились отдыхать).

На 70-х минутах показалось, будто Реал успокоил игру. На 74-й "сливочные" даже могли забить четвёртый гол, однако Асенсио, получив передачу от Бензема на правый край штрафной, пробил в Силессена. Валенсия наказала мадридцев за расточительство уже через минуту, заработав пенальти – это Менди не дал Андре Маркосу зацепиться за подачу на линию вратарской. Гедеш принялся исполнять "приговор", пробив низом – впрочем, его выстрел парировал Куртуа! К сожалению для Тибо, Гонсалу принял отскок и таки размочил счёт. 3:1!

Развить успех "летучим мышам" не удалось. Мадридцы быстро вернули инициативу, не позволив провести у собственных ворот ни одного момента, а на 88-й минуте хозяева закрыли игру. Менди, привёзший пенальти, получил пас на ход по левому флангу от Себальоса и прострелил на 11 метров – Бензема же, развернувшись вокруг двух защитников, уверенно пробил в правый нижний. 4:1! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Таким образом Реал набрал 49 очков, оторвавшись от второй позиции в Ла Лиге на 8 очков при матче в запасе (но Севилья свой поединок проведёт в воскресенье). Валенсия с 28 пунктами в активе осталась на 9-й строчке.

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