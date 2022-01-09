На 43-й хвилині поєдинку Реал – Валенсія Карім Бензема реалізував пенальті, призначений після падіння Каземіро в боротьбі з Альдерете. Алехандро Ернандес Ернандес вказав на позначку, чим розлютив команду гостей.

Реал – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Пограбування в Мадриді починають повторюватися", – написали левантійці у Twitter під час перерви, прикріпивши хештег матчу і назву відомого серіалу "Паперовий будинок", у якому теж була серія пограбувань.

Це не залишилося без уваги Жерара Піке, який славиться своїми висловлюваннями в соцмережах. "Не говоріть про це так голосно, бо на вас накладуть санкції", – відреагував капітан Барселони.

Ця перемога дозволила "вершковим" відірватися від Севільї на 8 очок, але андалусійці ще мають дві гри в запасі.

Реал Мадрид розгромив Валенсію завдяки дублям Вінісіуса та Бензема