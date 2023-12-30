Хавбек Борнмута Хамед Траоре заболел малярией, сообщает официальный сайт английского клуба. Сейчас 23-летний игрок находится в больнице.

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"Он пропустит какое-то время, но сейчас его восстановление идет уже гораздо лучше. Несколько последних недель были для него очень тяжелыми", – отметил главный тренер "вишен" Андони Ираола.

Таким образом, игрок не поможет сборной Кот-д'Ивуара на грядущем Кубке Африки. К слову, в Великобритании полностью отсутствует данное заболевание, поэтому врачи убеждены, что футболист привез болезнь из Африки, когда ездил гостить на родину.

Напомним, Траоре перешел в Борнмут из Сассуоло летом 2023 года за 26 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за английский клуб в 6 матчах, в которых забил 1 гол. Последний раз Хамед выходил на поле 20 ноября в матче квалификации и ЧМ-2026 против сборной Гамбии.

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