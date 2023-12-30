Хавбек Борнмута Хамед Траоре захворів на малярію, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Нині 23-річний гравець перебуває у лікарні.

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"Він пропустить якийсь час, але зараз його відновлення йде вже набагато краще. Декілька останніх тижнів були для нього дуже важкими", – зазначив головний тренер "вишень" Андоні Іраола.

Таким чином, гравець не допоможе збірній Кот-д'Івуару на прийдешньому Кубку Африки. До слова, у Великій Британії повністю відсутнє дане захворювання, тому лікарі переконані, що футболіст привіз хворобу з Африки, коли їздив гостювати на батьківщину.

Нагадаємо, Траоре перейшов у Борнмут з Сассуоло влітку 2023 року за 26 мільйонів євро. У поточному сезоні він зіграв за англійський клуб у 6 матчах, в яких забив 1 гол. Востаннє Хамед виходив на поле 20 листопада у матчі кваліфікації та ЧС-2026 проти збірної Гамбії.

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