Лондонский Арсенал накануне потерпел поражение, уступив на родном Эмирейтс Вест Хэму (0:2). Уже после поединка британский сегмент соцсети Х взорвался гневными комментариями в адрес украинского защитника Александра Зинченко – многие болельщики обвинили его в двух пропущенных голах от "молотков".

К слову, после предыдущего тура, в котором "канониры" расписали боевую ничью с Ливерпулем (1:1), экс-хавбек сборной Англии Майкл Грей вообще выстрелил комментарием, что ошибки Зинченко могут стоить Арсеналу чемпионского титула. О скандальном голе Вест Хэма, неудачной серии Александра, кадровом голоде Артеты и сравнении Мудрика и Сака смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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