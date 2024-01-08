В понедельник, 8 января, присяжным потребовалось около 15 минут, чтобы признать Даймонда невиновным по обоим пунктам обвинения. Как информирует Sky Sports, после оглашения приговора в зале суда послышались аплодисменты. После объявления приговора Джек закрыл глаза рукой и заплакал.

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Даймонд познакомился с девушкой в приложении для знакомств, и пара согласилась, что их отношения "на 95% завязаны на сексе". Прокурор Дэвид Повалл заявил, что девушка согласилась на секс, отправляясь домой к футболисту, а потому их возможная интимная близость никак не могла быть квалифицирована как "изнасилование".

Во время суда Даймонд утверждал, что отказался от секса, заявив девушке: "Не думаю, что это хорошая идея". Затем, когда он попытался утешить её, она разозлилась, собрала вещи и ушла.

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