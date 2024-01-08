У понеділок, 8 січня, присяжним знадобилося близько 15 хвилин, щоб визнати Даймонда невинним за обома пунктами обвинувачення. Як інформує Sky Sports, після оголошення вироку в залі суду почулися оплески. Після оголошення вироку Джек закрив очі рукою і заплакав.

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Даймонд познайомився з дівчиною в застосунку для знайомств, і пара погодилася, що їхні стосунки "на 95% зав'язані на сексі". Прокурор Девід Повалл заявив, що дівчина погодилася на секс, вирушаючи додому до футболіста, а тому їхня можлива інтимна близькість ніяк не могла бути кваліфікована як "зґвалтування".

Під час суду Даймонд стверджував, що відмовився від сексу, заявивши дівчині: "Не думаю, що це гарна ідея". Потім, коли він спробував утішити її, вона розлютилася, зібрала речі і пішла.

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