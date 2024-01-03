23-летний футболист обвиняется в изнасиловании, об этом сообщает LBC.co.uk. Раньше он отрицал вину. Джек Даймонд познакомился с девушкой в специализированном приложении. Иногда между ними были сексуальные отношения по взаимному согласию.

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В ночь с 7 на 8 мая 2022 года подсудимый написал девушке сообщение с предложением прийти к нему домой. Она согласилась, дав понять, что будут "только объятия". Как сообщил адвокат Дэвид Повалл, это было связано с тем, что девушка принимала лекарства, которые могли иметь вредные побочные эффекты в случае беременности. Средствами контрацепции она на тот момент не пользовалась.

Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она залезла к нему в постель. Сначала были "сексуальные действия" по согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.

После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты. Жертва сообщила, что к тому моменту "настроение испортилось", она хотела уйти, опасаясь, что футболист отправил своему другу и соседу Энтони Петтерсону (вратарю Сандерленда) приглашение принять участие в сексе втроем – такую идею голкипер уже озвучивал ранее.

Она отправила сообщение с текстом SOS в Snapchat, и ее друг посоветовал "выбираться оттуда", а также предложил ее забрать. Девушка смогла уехать сама и уже из дома обратилась в полицию. Руководство Сандерленда отстранило игрока, узнав об обвинениях.

Напомним, что за английский клуб выступает украинский нападающий Назарий Русин.

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