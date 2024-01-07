Челси и дортмундская Боруссия достигли устной договоренности об аренде Маатсена в Германию, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

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Защитник присоединится к "шмелям" на правах аренды до конца сезона. Челси хочет освободить зарплатную ведомость. Отмечается, что трансфер Маатсена может состояться до 9 января, когда "синие" встретятся с Мидлсбро в Кубке Лиги. При этом, лондонцы хотят подписать в центр нападения Айвена Тоуни или Виктора Осимхена, сообщает Goal.

Добавим, что Маатсен провел за Челси 15 матчей в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает левого защитника в 20 млн евро.

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