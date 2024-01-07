Одноклубник Мудрика может перебраться к участнику плей-офф Лиги чемпионов
Защитник Челси Иан Маатсен близок к переходу в дортмундскую Боруссию.
Челси и дортмундская Боруссия достигли устной договоренности об аренде Маатсена в Германию, сообщает журналист Флориан Платтенберг.
Челси обрывает аренду одиозного форварда, который отправится спасать топ-клуб от вылета
Защитник присоединится к "шмелям" на правах аренды до конца сезона. Челси хочет освободить зарплатную ведомость. Отмечается, что трансфер Маатсена может состояться до 9 января, когда "синие" встретятся с Мидлсбро в Кубке Лиги. При этом, лондонцы хотят подписать в центр нападения Айвена Тоуни или Виктора Осимхена, сообщает Goal.
Добавим, что Маатсен провел за Челси 15 матчей в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает левого защитника в 20 млн евро.
Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром