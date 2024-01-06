Ивуарийский нападающий Давид Датро Фофана попытается совершить прорыв в Севилье после неудачного периода в Унионе.

Фофана провел первую половину сезона в аренде за Унион. Соглашение рассчитано до лета, но Челси планирует оборвать аренду в январе, сообщает The Athletic. Впрочем, 21-летний форвард не получит шанс в Лондоне.

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Севилья ведет переговоры, чтобы арендовать Фофана до конца сезона. Давид Датро попытается спасти большой клуб от вылета из Примеры – андалусийцы снова в борьбе за выживание.

Фофана за полгода в Унионе отличился только одним голом и не всегда попадал в состав. В пассиве форварда – скандал с бывшим тренером команды, которому африканец отказался пожать руку.