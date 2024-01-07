Челсі та дортмундська Борусія досягли усної домовленості щодо оренди Маатсена до Німеччини, повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Челсі обриває оренду одіозного форварда, який поїде рятувати топ-клуб від вильоту

Захисник приєднається до "джмелів" на правах оренди до кінця сезону. Челсі хоче звільнити зарплатну відомість. Зазначається, що трансфер Маатсена може відбутись до 9 січня, коли "сині" зустрінуться з Мідлсбро в Кубку Ліги. При цьому, лондонці хочуть підписати в центр нападу Айвена Тоуні або Віктора Осімхена, повідомляє Goal.

Додамо, що Маатсен провів за Челсі 15 матчів у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює лівого захисника в 20 млн євро.

Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром