Защитник Валенсии Муктар Диакаби надолго останется без футбола после трагедии в матче с Реалом (2:2).

Француз получил ужасающую травму на последних минутах встречи.

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Орельен Чуамени случайно упал всем весом на ногу земляка. По крику Диакаби и реакции других игроков сразу стало понятно – травма серьезная. Защитника Валенсии вынесли на носилках, а кадры с разных ракурсов показывают, насколько жутко выкрутилось колено одноклубника Яремчука под неестественным углом.

Добавим, что 27-летний Диакаби провел в нынешнем сезоне 15 матчей и забил один мяч.

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