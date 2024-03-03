Валенсия и Реал выдали безумие в 27-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Валенсия ошарашила Реал двойным ударом в середине первого тайма. Мадридцы сами придумывали проблемы на свою голову. Пижонство Винисиуса привело к голу Дуро, а Яремчук воспользовался обрезкой Карвахаля и уверенно переиграл Лунина.

Гол Яремчука помог Валенсии остановить Мадрид – Лунин снова спасал, судья украл победный гол Реала на последней секунде

Винисиус реабилитировался, оформив дубль. В концовке матча футбола было мало. Игроки постоянно ссорились, Месталья травила Вини, Диакаби получил страшную травму, приняв на колено тяжелого Чуамени. Апофеоз безумия произошел на последних секундах компенсированного времени. Беллингем поразил ворота Валенсии и полетел праздновать победу. Напрасно, потому что рефери Хиль Мансано дал финальный свисток буквально в момент подачи Браима – 2:2!