Захисник Валенсії Муктар Діакабі надовго залишиться без футболу після трагедії в матчі з Реалом (2:2).

Француз отримав страхітливу травму на останніх хвилинах зустрічі.

Гол Яремчука Луніну і суддівський мегаскандал у відеоогляді матчу Валенсія – Реал – 2:2

Орельєн Чуамені випадково впав усією вагою на ногу земляка. З крику Діакабі та реакції інших гравців відразу стало зрозуміло – травма серйозна. Захисника Валенсії винесли на ношах, а кадри з різних ракурсів показують, наскільки моторошно викрутилося коліно одноклубника Яремчука під неприроднім кутом.

Додамо, що 27-річний Діакабі провів у нинішньому сезоні 15 матчів та забив один м'яч.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді