Жирона отпустила ключевого защитника в обмен на хорошую компенсацию.

Центрбек Сантьяго Буэно продолжит карьеру в Вулверхэмптоне, сообщает официальный сайт "волков". Личный контракт рассчитан на пять лет.

Довбик получил первую порцию критики от испанских СМИ, или Как Цыганкова спасали от одичавшего серба

По данным СМИ, Жирона получила 12 млн евро+20% от будущей перепродажи защитника. Буэно повторил рекордный трансфер каталонского клуба на выход. В 2019 году Манчестер Сити также заплатил за Педро Порро 12 млн евро.

Любопытно, что Жирона 4 года назад забрала Буэно бесплатно, когда его не оценила Барселона. Уругваец отыграл за "бело-красных" 120 матчей, отличился 4 голами и 5 ассистами.

Жирона удержала победу над Севильей – Цыганков принял участие в голевой атаке, а Довбик не забил в пустые ворота