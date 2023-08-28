Довбик получил первую порцию критики от испанских СМИ, или Как Цыганкова спасали от одичавшего серба
19:56 - Читати українською
Жирона обыграла Севилью в напряженном матче 3-го тура Ла Лиги. "Футбол 24" рассмотрел выступления украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в этой встрече.
Янхель Эррера 17’
Алейш Гарсия 56’
17’ Янхель Эррера
56’ Алейш Гарсия
Довбик вышел на поле во втором тайме и имел все шансы похоронить Севилью, но умудрился с нескольких метров не попасть в ворота. За это, а также немалое количество проигранной верховой борьбы, Артем получил порцию критики как от СМИ, так и от фанатов Жироны.
Цыганков не имел таких ярких моментов, но уж точно стал своим в команде. Серб Гудель жестко толкнул украинца, который аж вылетел за пределы поля, на что среагировала вся команда Жироны. Об этом и других интересных моментах матча Севилья – Жирона смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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