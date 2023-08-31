Жирона відпустила ключового захисника в обмін на хорошу компенсацію.

Центрбек Сантьяго Буено продовжить кар'єру у Вулверхемптоні, інформує офіційний сайт "вовків". Особистий контракт розрахований на 5 років.

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За даними ЗМІ, Жирона отримала 12 млн євро+20% з майбутнього перепродажу захисника. Буено повторив рекордний трансфер каталонського клубу на вихід. У 2019 році Манчестер Сіті також заплатив за Педро Порро 12 млн євро.

Цікаво, що Жирона 4 роки тому забрала Буено безкоштовно, коли його не оцінила Барселона. Уругваєць відіграв за "біло-червоних" 120 матчів, відзначився 4 голами та 5 асистами.

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