Защитник Филипе Луис готовится к прощанию с футболом в возрасте 38 лет.

Ветеран Фламенго объявил о решении вешать бутсы на гвоздь. Прощание состоится 3 декабря в последнем домашнем матче сезона против Куябы на 79-тысячной Маракане.

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На клубном уровне Луис поиграл за Фигейренсе, Аякс, Рентистас, Депортиво, Атлетико, Челси и Фламенго. Левый защитник выиграл 19 трофеев, главные из которых – "золото" чемпионатов Англии, Испании, Бразилии, 2 Лиги Европы, Копа Либертадорес. Коллекция может расшириться, потому что Фламенго сохраняет шансы на титул бразильской Серии А и в этом году.

За сборную Бразилии Луис провел 44 матча, в которых оформил 2 гола и 6 ассистов. Здесь есть еще 2 трофея – Кубок конфедераций-2013 и Копа Америка-2019.

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