Крепкое телосложение, стильная прическа и взрывной характер – вы должны помнить Винченцо Яквинту, топ-форварда Удинезе, Ювентуса и сборной Италии. Уже несколько лет он борется с правоохранительными органами и считает это делом чести.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о двух частях жизни известного нападающего: футбольной, где он собрал десяток трофеев, и после завершения карьеры, которая пока сводится только к постоянным судебным процессам и попыткам отрицать серьезные обвинения.

Маэстро премьер

Это был особый дебют. В 2005-м Удинезе впервые в истории пробился в Лигу чемпионов и завоевал путевку в групповой этап турнира – 14 сентября на Стадио Фриули приехал греческий Панатинаикос. Хозяев на поле вывел с капитанской повязкой Винченцо Яквинта. Ранее 25-летний форвард двумя голами помог Удинезе пройти в квалификации Спортинг и считался ключевой ударной силой "бело-черных".

На 28-й минуте Яквинта перепрыгнул всех в штрафной и головой отправил мяч в сетку. А в середине второго тайма капитан еще дважды забил грекам – сначала правой, а затем левой. Винченцо стал пятым в истории игроком, отметившим дебют в Лиге чемпионов хет-триком.

Вообще забивать в своих дебютных матчах для Яквинты было хорошей традицией. В 18 лет Винченцо отличился в своем первом матче за Падову в Серии В, спустя два года он результативно ознаменовал свой дебют в элитном дивизионе уже в составе Удинезе. А в 2006-м Яквинта сыграл на чемпионате мира, который в итоге выиграл. Там он тоже записал в актив гол в дебютном поединке.

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От кумира к изгою

Отношения Яквинты с Удинезе – типичная история о харизматичном лидере в команде-середняке. Винченцо отыграл в составе "зебр" семь сезонов и запрыгнул на третье место в клубном реестре бомбардиров. Высоченного форварда с его безумным голевым чутьем давно хотели видеть более именитые клубы. В 2005-м Яквинтой интересовалась даже Барселона. Однако тот в присущей манере прокомментировал трансферные слухи: "Я ничего не знаю об этом. Знаю только, что в воскресенье будет очередная игра Удинезе против Реджины".

Так продолжалось до тех пор, пока на охоту не вышел Ювентус. 19 июня 2007-го туринский клуб объявил о подписании форварда Удинезе. В новой команде магия дебютных матчей Винченцо продолжилась. Яквинта начал свою историю в Турине поединком с Ливорно, в котором оформил дубль+ассист. Через год, когда Юве вернулся в Лигу чемпионов (как раз после Кальчополи), нападающий отгрузил два гола в ворота БАТЭ.

Впервые в качестве гостя Яквинта приехал на Стадио Фриули в феврале 2008-го. На 75-й минуте при ничейном счете экс-игрок Удинезе вышел на замену, и едва ли не первым касанием принес победу Ювентусу. В последующие сезоны бывший любимец Удине забивал еще дважды в ворота почти родной команды и выслушивал в свой адрес все возможные оскорбления с трибун.

Особенно горячо было два года спустя, когда Яквинта добил Удинезе четвёртым голом в выездном матче и провокативно отпраздновал его. Нападающий Ювентуса приложил руки к ушам и объяснил это тем, что ему надоело слышать унизительные возгласы в адрес своей матери. Вскоре Винченцо пришлось просить прощения у фанатов. Такие жесты Яквинты разозлили даже владельца Удинезе.

Я никогда не видел ничего подобного, – свирепствовал Джампаоло Поццо. – Мы купили Яквинту, который был бедным мальчиком, мы воспитали его, платили и разрешили попасть в Ювентус – а он ведет себя вот так! Это был невероятно печальный эпизод. Если бы существовала лицензия для футболистов, я ее забрал бы у него. Яквинта больше никогда не должен играть в футбол.

Проблемы с экс-командой были не единственными для Яквинты. Он периодически мучался с травмами, хотя все еще стабильно забивал. В 2012 году Винченцо провел небольшой период в Чезене, вернулся в Ювентус и в конце концов принял логичное решение – попрощался с футболом в 34.

Связь с мафией

В следующем году о Винченцо снова заговорили, однако в этот раз не из-за его голов и даже не из-за конфликта с болельщиками. Правоохранительные органы сообщили о начале расследования в отношении Джузеппе Яквинты, отца Винченцо, в доме которого в Болонье было обнаружено огнестрельное оружие. Вскоре следствие обвинило Яквинту-старшего в принадлежности к Ндрангете – преступной группировке типа Козы Ностры или Каморры, ведущей свою деятельность в Калабрии, одном из самых бедных регионов Италии.

Проблемы возникли не только у Яквинты-старшего, но и у его сына экс-футболиста. Связи Винченцо и Ндрангеты не подтвердились, но чемпион мира был признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия. Суд постановил, что он противоправно передал два револьвера своему отцу, который на тот момент находился под арестом и не имел права хранить огнестрельное оружие (до этого Яквинту-старшего уже обвиняли в связях с мафией). За это экс-футболист получил два года условно.

В суде Винченцо вел себя так же экспрессивно, как и на футбольном поле. Приговор из уст коллегии судей он встретил возгласами "Позор! Вы смешны!" А когда вышел из помещения суда, то выдал огненный спич: "Они разрушили мою жизнь только потому, что я родом из Калабрии. Я выиграл чемпионат мира и горжусь тем, что я калабриец. Мы ничего не сделали, потому что не имели ничего общего с Ндрангетой. Я страдаю как собака, за свою семью и своих детей".

Всего же по этому делу фигурировало 150 подозреваемых, большинство из которых получили обвинительные приговоры. В итоге Кассационный суд оставил в силе 13-летнее заключение для Яквинты-старшего (сперва Джузеппе приговорили к 19 годам).

История учит нас, что мафия – это серьезная вещь, борьба с мафией – это серьезная вещь! Однако 13-летний приговор моего отца ясно показывает, что государство не заинтересовано в борьбе с ним. Говорят, что закон одинаков для всех. Пожалуйста, забудьте об этом, – писал Винченцо после того, как кассация была отклонена.

Битва за честное имя

В августе в итальянской прессе появилось новое интервью Яквинты, связанное с очередным этапом судебного разбирательства, касающегося законности происхождения денежных средств его семьи:

"Мое сердце все еще плачет, потому что мой отец в тюрьме, и это не место для него. Мой отец – не мафиози, и я буду кричать о его невиновности, пока не умру. Мы продемонстрировали, что все деньги, которые имела наша семья – законные. Я зарабатывал деньги, играя в футбол".

Уже во время судебного процесса в семье случилось горе – у Винченцо умерла мама. Также Яквинта рассказывал, что периодически посещает отца в тюрьме и еженедельно разговаривает с ним по видео: "Недавно я привел с собой детей, которых он долго не видел. Тюрьма – ужасное место, и я буду бороться до конца".

Винченцо сделал поиск истины своей жизненной миссией и отказался от всего, в том числе, от работы в футболе: "Я по собственному желанию перестал работать, ведь это дело меня немного заблокировало. Когда ты оказываешься в этом водовороте между адвокатами, слушаниями, ты психически не спокоен. Все эти вещи не дали мне возможности делать то, что мне нравилось в мире футбола".

Сложно сказать, чем завершится борьба Яквинты, нарушал ли его отец закон и сможет ли Винченцо вытащить папу из тюрьмы. Но можно не сомневаться, что этот парень точно не капитулирует и будет биться до конца.