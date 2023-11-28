41-летний Ягелка находился без клуба с конца прошлого сезона – с тех пор, как покинул Сток Сити. В этом сезоне Фил так и не сумел найти новую команду и решил повесить бутсы на гвоздь, о чём сообщил в своём Instagram.

Брат легенды Эвертона Ягелки умер в 43-летнем возрасте – он также выступал за Шеффилд Юнайтед

Ягелка дебютировал в профессиональном футболе в мае 2000 года за Шеффилд Юнайтед и с тех пор провёл в карьере 805 матчей. Он защищал цвета Шеффилд Юнайтед, Эвертона, Дерби и Сток Сити. Бывший защитник сыграл 40 матчей за сборную Англии.

"Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я никогда не мог представить, что буду играть в футбол на самом высоком уровне за невероятные клубы, а также за свою страну. Для меня было огромной честью выходить на поле перед каждой игрой, и я должен поблагодарить за это многих людей", – написал Ягелка, который за всю карьеру так и не выиграл ни одного трофея.