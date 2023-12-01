Захисник Філіпе Луїс готується до прощання з футболом у віці 38 років.

Ветеран Фламенго оголосив про рішення вішати бутси на цвях. Прощання відбудеться 3 грудня у останньому домашньому матчі сезону проти Куяби на 79-тисячній Маракані.

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На клубному рівні Луїс пограв за Фігейренсе, Аякс, Рентістас, Депортіво, Атлетіко, Челсі та Фламенго. Лівий захисник виграв 19 трофеїв, головні з яких – "золото" чемпіонатів Англії, Іспанії, Бразилії, 2 Ліги Європи, Копа Лібертадорес. Колекція може розширитись, адже Фламенго зберігає шанси на титул бразильської Серії А і цього року.

За збірну Бразилії Луїс провів 44 матчі, в яких оформив 2 голи та 6 асистів. Тут є ще 2 трофеї – Кубок конфедерацій-2013 і Копа Амеріка-2019.

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