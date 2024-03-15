Вингер Челси Михаил Мудрик вспомнил эмоции после своего гола в ворота Ньюкасла в рамках чемпионата Англии.

Мудрик забил классный сольный гол в ворота Ньюкасла в матче 28-го тура АПЛ – забитый мяч украинца еще и стал победным.

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"Я почувствовал невероятный рев толпы. Это был один из моих лучших моментов в Челси. У меня были мурашки по коже", – поделился Михаил в комментарии официальному сайту лондонцев.

Добавим, что Мудрик провел 29 матчей за Челси в этом сезоне, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами во всех турнирах.

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