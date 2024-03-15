Вінгер Челсі Михайло Мудрик пригадав емоції після свого гола у ворота Ньюкасла в рамках чемпіонату Англії.

Мудрик забив класний сольний гол у ворота Ньюкасла в матчі 28-го туру АПЛ – забитий м'яч українця ще й став переможним.

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"Я відчув неймовірний рев натовпу. Це був один з моїх найкращих моментів у Челсі. У мене були мурашки по шкірі", – поділився Михайло в коментарі офіційному сайту лондонців.

Додамо, що Мудрик провів 29 матчів за Челсі в цьому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 3 асистами в усіх турнірах.

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