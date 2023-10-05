"Один из лучших игроков, которых я тренировал": Гвардиола сделал комплимент юному таланту Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поражен игрой молодого универсала Рико Льюиса против Лейпцига во втором туре Лиги чемпионов.
"Какой игрок. Ему всего 18! Я тренирую 14-15 лет, воспитал много невероятных футболистов. Он, безусловно, один из лучших игроков, которых я тренировал.
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Найти игрока, который действительно хорошо двигается, очень трудно. Раньше он мало играл, но теперь у него будет больше игрового времени", – отметил в интервью BBC Гвардиол.
Напомним, в матче против РБ Лейпцига Рико Льюис ассистировал Филу Фодену во время первого гола в ворота немецкой команды.
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