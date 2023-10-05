"Какой игрок. Ему всего 18! Я тренирую 14-15 лет, воспитал много невероятных футболистов. Он, безусловно, один из лучших игроков, которых я тренировал.

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Найти игрока, который действительно хорошо двигается, очень трудно. Раньше он мало играл, но теперь у него будет больше игрового времени", – отметил в интервью BBC Гвардиол.

Напомним, в матче против РБ Лейпцига Рико Льюис ассистировал Филу Фодену во время первого гола в ворота немецкой команды.

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