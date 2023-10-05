"Горожане" во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов победили РБ Лейпциг (3:1). После этого матча Пеп Гвардиола, ранее работавший с Барселоной и Баварией, достиг отметки 103 победы во встречах Лиги чемпионов.

Волевая победа Манчестер Сити в видеообзоре матча с РБ Лейпциг – 3:1

Гвардиоле, чтобы достичь этой отметки, понадобилось 161 игра. По этому показателю испанский специалист обошел Алекса Фергюсона (102 победы в 190 матчах). Лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов тренер Реала Карло Анчелотти – 109 (за 193 матча).

Также в топ-5 входят экс-наставник Арсенала Арсен Венгер (82 за 178 матчей) и Жозе Моуринью (77 за 145 матчей), который сейчас работает с Ромой.

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