Порту в первом тайме классно отборолся с Барсой. "Драконы" не позволили каталонцам доминировать

Команды провели довольно динамичную встречу. Подопечные Сержиу Консейсау пытались встречать Барселону компактным средним блоком. Кроме того, "драконы" интенсивно и эффективно вели борьбу – в первом тайме они шли на равных с Барселоной по количеству дуэлей (по 58), выиграв 55% эпизодов на земле и 60% в воздухе.

Это обрезало общую точность пасов "блаугранас" до 86%, а точность пасов на чужую треть аж до 72%. Правда, по количеству возвратов мяча (в том числе и высоких) команды не превосходили друг друга – как и по вхождениям в штрафную. Прессинг не в последнюю очередь разбивался благодаря точным пасам тер Штегена и грамотной позиционной работе Френки и Канселу.

И все же, стоит отметить, что Порту не дал каталонцам доминировать. На старте встречи хозяева выглядели даже интереснее. После нескольких неплохих атак они вылетели в контрвыпад 4-в-3 – это произошло на 17-й минуте. Все завершилось проникающим пасом на Тареми, но тот пробил бесхитростно, прямо по позиции тер Штегена.

Еще через три минуты Тареми зацепился за отскок в штрафной и упал в борьбе, однако Энтони Тейлор проигнорировал эпизод – хотя Кунде клал руки на спину марокканцу.

Это был один из последних моментов Порту в первом тайме. Еще один шанс подопечные Сержиу Консейсау упустили на 38-й минуте, когда Тареми летел завершать прострел от Венделла. На мяче оказались сразу три футболиста из обеих команд, поэтому замыкания не произошло.

Барселона потеряла лидера, проснулась, но забила из ничего

У Барселоны даже в стартовые 20 минут были перспективные вхождения в штрафную и успешные прессинг-действия на чужой трети поля. Подопечные Хави сохраняли высокую динамику, однако моментов долгое время не возникало. Впервые заставить Кошту вступить в игру по-серьезному удалось аж на 23-й минуте, когда Фелиш принял поперечный пас от Левандовски и мощно пробил метров с 20-ти – голкипер достал мяч из-под перекладины.

В середине первого тайма чемпион Испании заметно прибавил в активности. Команда создавала хорошие предпосылки для обострения, но постоянно не хватало какой-то мелочи в завершении. При таком рисунке очень неуместной стала травма Левандовски, которого пришлось заменить на 34-й минуте – вместо него выпустили Феррана.

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Именно появление Торреса позволило Барсе выйти вперед. Первым звоночком стал момент на 44-й минуте, когда Ферран завершил атаку правым флангом, плотно пробив с дистанции – Кошта парировал. На 45+1-й же испанец открыл счет

Правда, в этом помог защитник Порту. Баро обрезался в центре поля, подарив мяч Гюндогану, а Илкай отдал разрезной пас на Торреса – тот вырвался один на один и переиграл голкипера. 0:1!

Благодаря этому голу показатель xG Барсы вырос до 1,11, однако 0,55 из них потянуло именно взятие ворот. Впрочем, это все равно втрое больше, чем создал Порту до перерыва.

Барселона выключилась из игры

Во втором тайме ожидалось, что "драконы" пойдут вперед всеми силами. И это действительно произошло, однако это должно было открыть пространство для контратак Барселоны. Да и вообще от каталонцев ожидали большего – впрочем, подопечные Хави просто перестали атаковать.

За весь второй тайм гости провели только 11 вхождений на чужую половину, а в чужую штрафную команда заходила только четыре раза! И это при 57% владения. При этом точность пасов Барселоны на чужой половине составила всего 68%.

Каталонцы имели какие-то 6 ударов, однако они потянули на 0,2 ожидаемых гола.

Порту создал достаточно для камбэка

Чемпион Испании отдал Порту инициативу. "Драконы" провели 25 вхождений на чужую половину и 12 вхождений в штрафную Барселоны. Что наиболее важно, они регулярно создавали моменты – и не просто моменты, а топ-шансы. Чего только стоит выход Акино один на один на 53-й минуте, который в последний момент фантастическим подкатом в мяч сорвал Кунде.

На 65-й минуте на поле появился Эванилсон, который практически сразу мог оформить ассист. Бразилец отдавал пас на левый угол вратарской, откуда пробивал Галену! Еще через минуту Тареми принял заброс на правый край штрафной, отклеился от Канселу и нанес удар – в обоих случаях Барселону выручил тер Штеген.

Шикарную возможность португальцы упустили на 71-й минуте. Гости потеряли мяч в центре поля и нарвались на контратаку, которую Галену завершал обводящим ударом. Тер Штеген спас в сногсшибательном прыжке, а на 77-й за Барсу уже вступился VAR – Канселу в борьбе с Эуштакио сыграл в мяч, арбитр назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора решение отменили. Перед фолом рукой сыграл сам Эуштакио...

На 83-й минуте дело наконец дошло и до гола. Его забил Тареми, зацепившись за заброс от Акино и пробив в падении через себя. Теперь каталонцев спас офсайд...

Давление Порту было таким сильным, что Гави в компенсированное время пришлось фолить на вторую желтую, оставив Барсу в меньшинстве. Это важная новость для Шахтера, ведь Гави теперь не сыграет с нашей командой в следующем туре.

В конце концов, каталонцы удержались. Финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас" со счетом 1:0, но "горняки" увидели мастер-класс по нейтрализации каталонцев. Теперь важно реализовать теоретические знания на практике.