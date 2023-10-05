"Один із найкращих гравців, яких я тренував": Гвардіола зробив комплімент юному таланту Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вражений грою молодого універсала Ріко Льюїса проти Лейпцига в другому турі Ліги чемпіонів.
"Який гравець. Йому лише 18! Я треную 14-15 років, виховав багато неймовірних футболістів. Він, безперечно, один із найкращих гравців, яких я тренував.
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Знайти гравця, який справді добре рухається, дуже важко. Раніше він мало грав, але тепер в нього буде більше ігрового часу", – зазначив в інтерв'ю BBC Гвардіола.
Нагадаємо, в матчі проти РБ Лейпцига Ріко Льюїс асистував Філу Фодену під час першого гола у ворота німецької команди.
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