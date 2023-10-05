"Який гравець. Йому лише 18! Я треную 14-15 років, виховав багато неймовірних футболістів. Він, безперечно, один із найкращих гравців, яких я тренував.

Гвардіола наближається до чергового рекорду – обійшов легенду Манчестер Юнайтед, наздоганяє Анчелотті

Знайти гравця, який справді добре рухається, дуже важко. Раніше він мало грав, але тепер в нього буде більше ігрового часу", – зазначив в інтерв'ю BBC Гвардіола.

Нагадаємо, в матчі проти РБ Лейпцига Ріко Льюїс асистував Філу Фодену під час першого гола у ворота німецької команди.

Барселона втримала перемогу над Порту, але втратила чергову зірку на Шахтар