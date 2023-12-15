Украинский полузащитник Динамо Александр Андриевский уже в ближайшее время сыграет свадьбу со своей возлюбленной.

Александр Андриевский вместе с избранницей / фото из соцсетей

В Динамо станет на одного холостяка меньше. Полузащитник "бело-синих" Александр Андриевский сделал предложение своей любимой – девушка ответила взаимностью.

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"Самое желанное "да", – подписал игрок киевлян фото в Instargam, на котором он держит за руку свою любимую. Отметим, что обручальное кольцо сделано в необычной форме змеи.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах за Динамо и отличился двумя голевыми передачами.

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