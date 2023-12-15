"Я не против, что Шовковский возглавил Динамо, но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если Динамо вдруг случайно проиграет Минаю.

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У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят удивить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат", – цитирует Виктора Леоненко издание Украинский футбол.

Напомним, Мирча Луческу подал в отставку после поражения от донецкого Шахтера (0:1) в 13 туре УПЛ. На тренерском мостике румына заменил выигравший все матчи после своего назначения Александр Шовковский. "Бело-синие" обыграли Кривбасс (2:0), Движение (2:0), Металлист 1925 года (4:2) и Оболонь (2:0). Юрий Максимов ныне возглавляет СК Днепр-1, занимающий второе место турнирной таблицы.

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