Український півзахисник Динамо Олександр Андрієвський вже найближчим часом зіграє весілля за своєю коханою.

В Динамо стане на одного холостяка менше. Півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський зробив пропозицію своїй коханій – дівчина відповіла взаємністю.

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"Найбажаніше "так", – підписав гравець киян фото в Instargam, на якому він тримає за руку свою кохану.

В нинішньому сезоні півзахисник провів 12 матчів у всіх турнірах за Динамо та відзначився двома гольовими передачами.

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